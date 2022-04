Lançamento da Corrida Cidade de Americana

O lançamento da 6ª edição da Corrida Cidade de Americana aconteceu no início do mês, no salão Doce Encontro Festas e Eventos, e reuniu cerca de 100 pessoas. O encontro reuniu patrocinadores, além dos responsáveis pelas equipes e assessorias de corrida.

Programada para acontecer no dia 17 de julho, a corrida tem organização de Guilherme Celso (Chelso Sports) e realização de Thiago Cia e Val Tunussi (Mega Ponto Com), além de Gabriel Prado Fonseca (Uaçaí Brasil).

Uma novidade desta edição é que a corrida (5 km e 10 km) terá largada e chegada na FAM (Faculdade de Americana) que é uma das patrocinadoras master, com passagens pela Avenida Pinto Duarte e Nossa Senhora de Fátima. Eclética teve o prazer de acompanhar o lançamento. Confira!

01 A comissão organizadora, Thiago Cia, Valdilene Teixeira Tunussi Cia, Gabriel Prado Morais Fonseca e Guilherme Chelso

02 Iago Zucchi (Digimax)

03 Eleine Costa, gerente comercial e de marketing da FAM e Alex Ferreira, assessor de imprensa

04 Ewerton Gidalte do Doce Encontro com a gerente de festas, Mari Pizza

05 Da Divina Terra, Thaís e Vinicius Bizari

06 Theo Feola

07 Guilherme Rodrigues

08 Mariana Muller

09 Elizete Monato e Priscila Peterlevitz (grupo Solo de assessoria de corrida)

10 Gabriel Prado Morais Fonseca (Uaçai)

11 Lançamento da Corrida de Americana

Sobre a Corrida

As inscrições já estão abertas, possuem preços que variam de acordo com o kit escolhido, e vão de R$ 79,90 a R$ 199,90. Mais informações acesse www.chelso.com.br.