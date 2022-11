Lançamento da Campanha de Natal do Tivoli Shopping

“Natal 5 Estrelas” une Natal e Copa do Mundo, com decoração em tons de verde e dourado

Assim como o próprio Natal, tradicionalmente o Tivoli Shopping sempre reúne imprensa e alguns convidados especiais para a apresentação da decoração natalina e lançamento da campanha de final de ano.

Esse ano, o lançamento aconteceu na última semana, quando estivemos no empreendimento barbarense para um café da manhã muito especial e animado, na companhia do pessoal da administração, comunicação e marketing do shopping, assim como de Papai Noel e sua turma de personagens temáticos.

Confira nas fotos quem passou por lá para conhecer ainda mais de perto o “Natal 5 Estrelas”, que une Natal e Copa do Mundo, com decoração em tons de verde e dourado.

Gustavo Nottolini Salvagnini, gerente-geral do Tivoli Shopping – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Paula Funichello Massari, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Tuanny Claro e Helena com Carol Mayumi – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Danila Crispi e Gael – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Tainá Vicentim e Maria Flor – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Neia Oliveira e Carlos Augusto Franco com o garotinho Benício – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

João Augusto Balancin Felix e Marília Cucatti Balancin – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Alana Zoz e Joaquim – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Evandro Felix Carneiro – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Fernanda Sarra e Carolina Sarra de Campos – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Nanny Guedes e Caetano – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Vivian Barboni e Heloisa – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Simpático, Papai Noel recepciona as crianças em seu trono instalado em frente ao Coco Bambu, de terça-feira a domingo, das 14h às 21h – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Sobre a campanha

A campanha comercial desse ano (válida de 18 de novembro a 3 de janeiro de 2023) tem inspiração nas belíssimas paisagens brasileiras e no amor pelo Brasil, portanto, a premiação não poderia ser outra, se não uma viagem para o resort 5 estrelas Salinas Maragogi All Inclusive.

Ao todo serão sorteados dois vales-viagem (com tudo pago), cada um válido para duas pessoas. Para concorrer, basta fazer compras acima de R$ 300, nas lojas participantes e trocar as notas fiscais por números da sorte. Vale lembrar que as compras realizadas de segunda a quinta-feira darão direito a números da sorte em dobro.

Destaque para uma das novidades da ação desse ano, que além dos números para participar do sorteio, dará aos consumidores que comprarem acima de R$ 300 um kit com uma ecobag da instituição Amigos do Bem (ação social voltada ao sertão nordestino) e um Biscoitti Estrela da Casa Bauducco.