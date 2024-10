Em mais um ano de solidariedade e compromisso com a saúde das mulheres, o Seo Fritz Móveis, em parceria com o Instituto Rosa do Bem, lançou a campanha Outubro Rosa, no último dia 24. Pelo terceiro ano consecutivo, as duas instituições se uniram para promover ações em prol da causa, oferecendo suporte a mulheres em tratamento contra o câncer de mama e conscientizando sobre a importância do diagnóstico precoce. Durante o mês de outubro, 2% do faturamento da loja será doado ao instituto, que se destaca por oferecer exames de mamografia gratuitos para mulheres sem convênio médico.

O evento também contou com o sorteio de um cômodo decorado para uma das “flores” do instituto, como são carinhosamente chamadas as mulheres em tratamento pelo Hospital de Amor de Barretos, com o acompanhamento do Rosa do Bem. Ana, a ganhadora do sorteio e assistida pelo instituto, escolheu ter seu quarto reformado, entre as opções de quarto ou sala de estar. Ela expressou sua emoção: “Muita alegria, e me senti privilegiada, foi inacreditável, a realização de um sonho. Muita gratidão, não só por ter ganhado, mas qualquer uma de nós que tivesse ganhado já sentiria gratidão por todas nós.”

Mais informações podem ser encontradas nos perfis do Instagram (@seofritz) ou (@rosadobem.oficial). A entrega do quarto reformado será no final do mês, enquanto a famosa “Caminhada Por Amor à Vida” está marcada para o dia 20, na Avenida Brasil, a partir das 9h.

Parcerias

Este ano, a campanha contou com o apoio de empresas como G2 Gesso (material e mão de obra), Mc Pinturas (pintura e materiais), JBF Construções (materiais de construção e mão de obra) e Santana Engenharia e Instalação (elétrica e materiais). Além disso, empresas como D&A Vidros e Esquadrias, Art Bella Piscinas e Espaço Conceito irão doar percentuais de suas vendas mensais para a causa.

Ambientes decorados e solidariedade

Cinco arquitetos foram convidados para decorar ambientes na loja Seo Fritz, localizada na Rua Campos Salles, 337. Os projetos foram assinados por Iara Kilaris, Caíque Ferreira, Mariana Camargo, Iara Gregolin e Yara Fiaschi.