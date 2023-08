A Loja Maçônica “Lealdade e Harmonia Barbarense” comemorou no dia 22 de julho o seu jubileu de prata. Para celebrar o marco dos 25 anos de fundação, a realização de um jantar para 300 convidados movimentou o salão social do Clube do Bosque, em Americana.

Animadíssima, a festa foi abrilhantada com a presença do Sereníssimo Grão-Mestre das Grandes Lojas do Estado de São Paulo, Jorge Anisio Haddad, que enfatizou, entre outros pontos, “a benemerência das lojas maçônicas espalhadas por todos os cantos, seu papel como um instrumento de construção social e sua relevância na comunidade, sempre agindo de forma discreta e objetiva para o bem comum”.

Requintado, o jantar foi idealizado pelos integrantes da loja, através de uma comissão designada para organizar o evento. Eclética teve o prazer de registrar. Acompanhe!

Ana Paula e Lucas Feltrin – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Gil Cones e Sueli Rainha Cones – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Guadalupe e Katrus Santarosa – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Karina Kelly Vanetti e Eduardo César Ribeiro – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Janaína Rossi e Luiz Gustavo Rossi – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sereníssimo Grão-Mestre, Jorge Anysio Haddad e a esposa Renata.JPG – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Silvana Pedroso Zancopé e Alcy Travensolo Zancopé, Venerável-Mestre da loja – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Cássio Rossi e Arly – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Ana Paula e Jânio de Souza – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Wanessa e Lucas Leoncine – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Cesar Isler e Renata – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Fernando Moreno e Fátima – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Gisele Barretto e Ansley Vieira – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Heloisa Giubbina e Fernando Rosa – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sola e Antonio Luiz Bianco – Foto: Claudeci Junior / Liberal

André Duarte e Luciane Salvador Duarte – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Mafalda e Arildo Santarosa – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Antonio Luro e Odisséia Bragagnolli – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Maricele Leoncine e Tiago – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Jucileia Passarinho e Murilo Podsclan – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sereníssimo grão-mestre, Jorge Anysio Haddad e a esposa Renata com Fernando Moreno e Fátima – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Sobre a maçonaria

Segundo a organização, “a maçonaria é uma fraternidade universal, sem preocupação de fronteiras e de raças, com o objetivo de espalhar a solidariedade e a igualdade, apoiando-se em conceitos de moral, da família e da pátria, respeitando a crença de cada um”.

