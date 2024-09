Uma das entidades mais respeitadas da cidade, a OAB de Americana acaba de comemorar seu Jubileu de Ouro, ou seja, 50 anos de atuação. Para celebrar tantos marcos e conquistas, a diretoria, composta pelo presidente Melford Vaughn Neto, Fabiano de Camargo Neves (vice-presidente), Cleber Renato de Oliveira (secretário-geral), Cloris Rosimeire Marcello Vital (secretária-adjunta) e Talma de Lucena Santos (tesoureira), promoveu o grandioso e tradicional Jantar da Advocacia.

O evento reuniu cerca de 370 convidados em uma noite repleta de reencontros, homenagens e brindes. O ponto alto da noite foi a entrega de títulos de Advogado Benemérito para ex-presidentes da entidade. A honraria é um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à classe na condição de presidente. Eclética teve o prazer de registrar. Acompanhe!

Um pouco de história

O relato histórico da 48ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) está diretamente ligado à criação da Comarca de Americana, ocorrida em dezembro de 1953, quando a cidade deixou de pertencer à Comarca de Campinas e passou a chamar a atenção de advogados de outras cidades, como Sahid Maluf, que veio de Bauru e instalou o primeiro escritório de advocacia de Americana, em 1957. Com a ajuda dos advogados locais, ele foi um dos fundadores da Associação dos Advogados. Em 1973, cumpridas as formalidades legais, foi oficialmente criada a 48ª Subseção de Americana. De lá para cá, muitas transformações acompanharam a profissão e a cidade, contudo, a OAB sempre foi parte importante e atuante na história de Americana. Atualmente, a subseção americanense tem dois mil advogados inscritos.

