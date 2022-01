Evento do São Lucas Saúde contou com a participação de mais de 100 prestadores

O jantar para médicos do São Lucas Saúde | Grupo NotreDame Intermédica foi uma noite muito animada de descontração e relacionamentos. O encontro foi realizado na Casa Terrana Eventos, no dia 24 de novembro, e reuniu médicos e prestadores de saúde da rede credenciada. Assim sendo, o jantar contou com a participação de mais de 100 prestadores.

Descontraído e muito alegre o momento foi uma excelente oportunidade para estreitar o relacionamento dos médicos com a equipe de credenciamento de São Paulo. Destaque para a presença ilustre do vice- presidente de Operações, Joel de Souza.

“O ano de 2020 foi muito desafiador para a área da saúde, e poder brindar, com todos os cuidados ainda necessários, aqueles que estiveram no nosso lado, foi uma grande satisfação e muito bem vista pelos participantes”, declarou a organização.

Confira alguns cliques gentilmente enviados para a Eclética.