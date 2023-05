Jantar em prol da Natação de Americana

Amigos, parceiros, pais, familiares e atletas marcaram presença no evento que aconteceu no Welcome Center

Não é de hoje que a Natação de Americana dá orgulho para a cidade. Há muitos anos, atletas de todas as idades saem das nossas piscinas para fazer bonito em campeonatos pelo Brasil e até no mundo. Assim sendo, manter os projetos com o que há de melhor para o desenvolvimento dos atletas sempre é um desafio muito grande, que, acima de tudo, precisa contar com incentivadores do esporte e, consequentemente, patrocinadores. O médico ortopedista especializado em medicina do esporte Renato Sega sempre foi uma dessas pessoas, até porque, além da paixão pelo esporte, tem em casa grandes talentos da modalidade, portanto, o envolvimento com ações relacionadas à natação acaba sendo algo natural em sua vida.

Recentemente, sabendo da dificuldade do momento, em uma conversa informal com o amigo Reuel Moreira, proprietário do Mr. Chico, topou a sugestão do empreendedor, que ofereceu o restaurante como espaço para a promoção de um jantar com venda de convites, tendo que arcar apenas com o custo do que seria servido. O resultado foi um sucesso, com a venda de 250 convites em uma noite beneficente e muito especial. Amigos, parceiros, pais, familiares e atletas marcaram presença no Welcome Center e, além de saborearem uma comida deliciosa, ainda puderam curtir um som ao vivo e contribuir com o esporte. Eclética teve o prazer de registrar e fica na torcida por mais ações como essa. Confira!