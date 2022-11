Jantar dos médicos

Evento promovido pela AMA aconteceu no Clube do Bosque e reuniu cerca de 167 pessoas

Em comemoração ao Dia do Médico, a AMA (Associação Médica de Americana) promoveu o seu tradicional jantar, após dois anos sem poder realizar o evento, devido à pandemia. O jantar aconteceu no Clube do Bosque e reuniu cerca de 167 pessoas, entre médicos associados e convidados especiais.

Há dois anos tendo o competente médico Renato Monteiro como presidente, a AMA é uma das entidades mais tradicionais da cidade, portanto, o que não faltou na noite foi motivo para celebrar. Houve muita emoção quando o hino nacional foi cantado pelos presentes.

Destaque para homenagens aos novos associados e médicos que celebraram mais de 50 anos de profissão, assim como as homenagens dedicadas às perdas pela pandemia e também aos médicos que nos deixaram. Com buffet de Claudia Porteiro Gastronomia, decoração da Marina Flores e animação de Vado Negri e Banda, o evento foi só elogios. Confira!