‘Jantar Delas’ no Welcome Center

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Welcome Center preparou uma programação especial para o “Jantar Delas”. Além de homenagear as clientes com um show do saxofonista Evandro Batista, o empreendimento fechou parcerias com os espaços gastronômicos do local e garantiu chopp em dobro para elas, além de 15% de desconto nos drinks e gelatos.

A iniciativa também teve parceria com o Grupo Liberal, que, por meio da Rádio Gold, esteve com sua equipe distribuindo flores (by Odair Romeiro Boutique de Flores) para as mulheres que passavam por lá. Aliás, ao longo do dia, a equipe de promoção da rádio também esteve em outros pontos da região entregando flores, uma bela homenagem para as mulheres em nosso dia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo Fernando Fonseca, gestor administrativo do Welcome, a ideia é que shows ao vivo movimentem o espaço durante todas as quintas e sextas do mês do março. Portanto, além de passear, o centro de compras também se mostra um excelente local de lazer, entretenimento e gastronomia, com direito a segurança para os visitantes e estacionamento grátis.

Eclética também marcou presença para garantir mais uma homenagem para algumas delas, com a publicação de suas fotos na coluna social. Confira!