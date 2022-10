Jantar de Posse da AEAA

Cerca de 160 convidados participaram do evento, que também foi comemorativo aos 45 anos da associação

O jantar de posse da nova diretoria da AEAA (Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de Americana) aconteceu no dia 1º de outubro, no charmoso salão Gaia Social Hall. Cerca de 160 convidados participaram do evento – que também foi comemorativo aos 45 anos da associação.

Na ocasião, o ex-presidente Valdir Francescatto (engenheiro de produção mecânica e de segurança do trabalho) passou o cargo para o novo presidente, Marcos Lúcio Lavelli, que é engenheiro civil. Durante a cerimônia, destaque para a homenagem feita ao saudoso parceiro e apoiador João Rosa Neto, cuja família esteve presente e se emocionou muito com o discurso do engenheiro eletricista Jair Cursiol.

Após o momento solene, fotos para posteridade e muita animação ao som da Banda Projeto Hits que comandou uma noite muito agradável de reencontros, brindes e alegria. Destaque para o buffet assinado pelo Madressilva, em especial a deliciosa ilha gourmet montada bem ao centro do salão. Como já é tradição, a organização da festa teve a assinatura de Kelen Lago Assessoria. Eclética esteve presente registrando. Confira!