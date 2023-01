Evento em prol do Lar dos Velhinhos foi realizado no fim de 2022; próximo evento nesse molde deve ocorrer em abril

No final do segundo semestre de 2022, a Sociedade de São Vicente de Paulo, mantenedora do Lar dos Velhinhos de Americana, com a ajuda preciosa de uma série de patrocinadores e parceiros, promoveu o Jantar Dançante dos Anos 60.

O evento aconteceu no espaço de festas Villa São Vito e reuniu cerca de 420 pessoas para uma noite do bem, animadíssima ao som de Vado Negri e Banda. Além da alegria contagiante, um dos destaques do evento foi o cardápio sempre farto, como o pessoal da direção faz questão, com entrada, prato principal, sobremesa e o já famoso café colonial, que sempre encerra os eventos do lar.

Destaque para o carpaccio de abobrinha capresi ao molho pesto da entrada e para o manicarete ao sugo do jantar, assim como o filé de frango grelhado ao molho de mostarda e mel, que estavam sensacionais.

Vale destacar que os convites para esse evento foram esgotados alguns dias antes, o que comprova o quanto a sociedade adere à causa, além, é claro, do quanto os eventos promovidos sob o comando da querida e engajada Regina Silva e equipe são aprovados por quem gosta de uma boa festa.

Agora, segundo a presidente nos informou, o próximo evento nesse molde deve ocorrer em abril, contudo, nunca é demais falar que o Lar dos Velhinhos sempre precisa de ajuda e todas as doações são muito bem-vindas. Confira algumas fotos feitas no Jantar Dançante por nossa equipe.