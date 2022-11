Jantar da Aescon

Festa contou com banda, presença de robô e até a bateria da escola de samba Vai Vai, uma surpresa que encerrou a noite

A Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana) promoveu recentemente o seu aguardado jantar festivo. Assim como na última edição, realizada em 2019, o evento também aconteceu no Salão Villa Harmonia, em Nova Odessa, porém, reuniu 350 convidados dessa vez.

Para a noite, marcada por muita animação, os empresários contábeis escolheram a temática “Uma noite em Hollywood”. Assim sendo, a decoração assinada pela Empresa Sempre Vitória, de Piracicaba, seguiu a inspiração e trouxe um acervo com muitos detalhes e ambientes instagramáveis. Com organização de Moby e Aescon, a festa também contou com banda, presença de robô e até a bateria da escola de samba Vai Vai, uma surpresa que encerrou a noite.

Entre os diversos elogios sobre o evento, o cardápio do buffet de Allison Rossi foi um dos mais citados. O presidente da associação, Evandro Forti, foi um dos homenageados da noite e recebeu um justo reconhecimento pelos dois mandados consecutivos que ele encerra agora em dezembro e que foram muito proveitosos. Eclética teve o prazer de registrar. Confira!