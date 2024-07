No dia 1º de julho, a Câmara Municipal de Americana entregou o Título de Cidadão Emérito a Airton Sgobin, atendendo a sugestão do vereador Lucas Leoncine, em decorrência dos relevantes serviços prestados ao município. Na ocasião, o Plenário Antônio Álvares Lobo esteve repleto de familiares, amigos, personalidades da sociedade americanense e autoridades, como o ex-prefeito Omar Najar, o atual prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi, totalizando cerca de 200 pessoas.

Os títulos de cidadão emérito são entregues a pessoas nascidas em Americana e que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico no município.

No caso de Airton, quem conhece sabe que ele se destaca por vários desses itens, seja como comerciante da Floricultura Girassol, como colunista social promovendo eventos na cidade, filantropo ou ajudando em diversas ações beneficentes, entre tantas outras áreas em que ele se destacou ao longo de sua vida.

Histórica, a solenidade foi marcada por momentos de emoção, como o belo discurso feito pela irmã do homenageado, Mariléia Sgobin, em nome da família, além de momentos de recordações relembrando toda trajetória de vida dele – que de uma certa maneira se mistura à história da cidade -, assim como de descontração, já que, em se tratando de Airton, quebrar protocolos e arrancar gargalhadas das pessoas com seu jeito descontraído e sincero de ser não poderia faltar.

Após a entrega, Airton fez questão de oferecer aos presentes um animado coquetel, assinado por Sandra Pasquoto. Eclética, claro, esteve presente registrando a merecida e justa homenagem deste americanense tão especial e querido por todos nós. Confira!

Dora e Sérgio Bendilatti – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação O ex-prefeito Omar Najar também marcou presença – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Pedro Sgobin (sobrinho de Airton) e a mãe Dilene Sgobin Soares, viúva do saudoso Adilson – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Matheus Brandini e Mariana, sobrinha de Airton – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Lysiane Sgobin Mantovani (irmã de Airton) e a filha Ana Júlia – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Mariléia Sgobin, irmã de Airton que fez um belo discurso em nome da família – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação André Miranda, companheiro de vida do homenageado – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Célia Mardegam e Marta Rossi – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Carlos Augusto Franco e Neia Oliveira – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Lena e Reginaldo Cazetta – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Plenário esteve repleto e algumas pessoas comentaram que foi o dia mais cheio da história da câmara – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Adilson Gombradi e Cecilia Elias Lobo – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação O homenageado da noite se emocionou muito durante a solenidade – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação A alegria de Airton Sgobin com a merecida homenagem – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Lucas Leoncine, vereador que propôs a homenagem a Airton – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Dimas Zulian e Sandra – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Gisele Tempesta – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Nadja Sgobin e Amadeu Rossi – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Jairo Rocha, a esposa Elô e a filha Juliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Alexandra Morábito Cadaval – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Zeca Brejão – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Nica Marin, Marilda Árabe de Souza, Ceuli Suzigan e Mariceuli Suzigan – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Silvana Meneghel, Marly Lauletta Grecco e Iria Bosco – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Eliana Zaidan Brasil – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Lorisa Rosalen e José Roberto Agostinetto – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação José Antônio Franzin – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Marcos Politano e Regina Chacur Politano – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Neusinha Carrenho – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Relson Lourenço e Fabiana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Lila e Antonieta Fae – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação Sérgio Roberto Novo e Sandra Maria Rando Novo – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Claudeci Junior/Divulgação

Um americanense diferenciado

Personalidade conhecida na cidade, Airton nasceu no dia 14 de outubro de 1959. Filho da saudosa Maria Mina Sgobin e Gumercindo Sgobin, ele é o primogênito entre os irmãos Adilson Roberto Sgobin (in memorian), Mariléia Sgobin Jorge e Lysiane Sgobin Mantovani.

Em sua primeira década de vida, experimentou uma infância feliz e tipicamente americanense. Depois de fazer o primário no Sesi 101, foi estudar pela manhã no Instituto Kennedy e, no período da tarde, ia para a casa de dona Cecília Lobo, dama da sociedade, hábito que não apenas marcaria sua história, como mudaria o rumo de sua vida.

Como ela era esposa do doutor Lobo, conhecido médico da época, dona Cecília cumpria bem seu papel na sociedade. Membro ativo do Lions Clube Centro, decorava eventos beneficentes, como o icônico Baile de Debutantes, além dos estandes da Fidam, algo que ele aprenderia e mais tarde seria sua profissão.

Aos 14 anos, ganhou seu primeiro emprego como empacotador na antiga loja de tecidos Andrea, de propriedade de seu Zizo Fortunato. Aos 18 anos, cumpriu com suas obrigações cívicas e fez o serviço militar no Tiro de Guerra de Americana.

A partir daí, Airton se dedicou a inúmeros trabalhos e estudou na Escola de Artes Odete Motta Raia, em Campinas, época em que fez parte da turma de Cláudia Raia. Em 1985, formou-se em publicidade e propaganda, pela Faculdade de Comunicação da Unimep.

No mesmo período, iniciou sua carreira como colunista social, desenvolvendo trabalhos de produção de moda e, durante muito tempo, assinou no LIBERAL as colunas Vôo Livre e Realce.

Sempre ligado à moda, arte, cultura e decoração, Airton também tem uma relação intrínseca com o Carnaval e fez história em Americana e no Rio de Janeiro.

Por aqui, passou por escolas de samba e blocos, com grande destaque para o eterno Bloco Bananeira. Já no Rio de Janeiro, ele construiu uma relação com a Beija-Flor. Como estilista, sempre se destacou pela criatividade e vestiu muita gente famosa, tendo trabalhado em produções de grandes desfiles, com destaque para os realizados em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Religioso, participou por muitos anos no Jocrisa, um forte grupo de jovens da Matriz de Santo Antônio. Já na Paróquia do Senhor Bom Jesus, ele foi catequista, participou de várias equipes e teve forte presença nas festividades de Corpus Christi, mantendo a tradição da decoração dos tapetes na procissão da igreja.

Em 1994, assumiu junto a André Miranda – seu companheiro há 33 anos, a Floricultura Girassol, tendo por essa razão se tornado diretor voluntário da Acia.

Em resumo, como bem disse sua biografia, lida durante a solenidade, com sua personalidade forte e única, Airton inventou moda, rompeu barreiras e venceu preconceitos, escrevendo para sempre seu nome na história da cidade.