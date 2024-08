Festival de Parmegiana do Lions Clube Americana Norte

Em julho passado, o Lions Clube Americana Norte fechou uma parceria com a Casa Di Napoli para promover o “Festival de Parmegiana”, realizado na casa localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima. O prato principal do cardápio, o parmegiana, foi muito elogiado pelos convidados.

“Gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento a todos que participaram do delicioso Festival de Parmegiana organizado pelo Lions Clube Americana Norte! O evento foi um grande sucesso graças à presença e ao apoio de cada um de vocês. Foi uma noite inesquecível, repleta de sabores incríveis e momentos de confraternização”, escreveu o atual presidente do Lions, Ricardo Alves, em comunicado publicado no Instagram do clube.

Durante o evento, a querida Ceuli Suzigan, uma das mais antigas integrantes do clube de serviço, aproveitou para comemorar seu aniversário.

O melhor de tudo é que a casa teve lotação máxima e toda a renda arrecadada com a ação foi revertida ao CDA (Centro Lions de Diagnóstico Auditivo). Mais informações pelo Instagram:

@lionsclubeamericananorte.

Lions no McDia Feliz

Neste sábado (24), acontece em todo o País a campanha McDia Feliz, em prol das crianças e adolescentes com câncer. Assim como no ano passado, o Lions aderiu à causa e está participando dessa ação incrível que ajuda a salvar vidas. Para isso, estão vendendo tickets do McLanche Feliz.

Além de contribuir com a causa, a proposta é que os tickets comprados sejam doados para crianças da cidade em situação de vulnerabilidade. Em 2023, nesse mesmo esquema, foram vendidos 430 lanches, sendo 132 doados para crianças carentes.

Para este ano, o número já superou 600 lanches vendidos, com mais de 330 doações, um recorde para este evento. Graças a essa expressiva doação, cinco entidades de Americana serão beneficiadas: Casa de Dom Bosco, Coasseje, AAMA, Lar Mãe Esperança e Alec.

“Agradecemos cada lanche vendido e, principalmente, as pessoas que doaram. Cada lanche fará a diferença”, completou Alessandra Medeiros Alves, membro do clube e esposa do atual presidente.