Festiva no Rotary Club de Americana

O dia 18 de agosto foi marcado pela Festiva de Posse no Rotary Club de Americana. Na ocasião, além de João Batista Miletta assumir a presidência pela terceira vez, a jovem Flávia Beatriz tomou posse da presidência do Interact Club de Americana – para pessoas de 12 a 18 anos -, enquanto Mikaella Bragallia assumiu a presidência do Rotaract Club de Americana – para jovens ligados ao Rotary de 18 a 30 anos.

Além dessas solenidades, a entrega do título Paul Harris (honraria concedida a pessoas que contribuíram com a manutenção dos projetos e ações do clube de serviços) a Toji Setoguchi Júnior também foi um momento de muita emoção, assim como a homenagem às empresas colaboradoras e aos presidentes Washington Wanvvar e Anna Braido pelas gestões em 2022-23.

Destaque para a recepção entusiasmada para a nova associada Raquel Zolezi, que com certeza se sentiu acolhida. Em resumo, foi uma noite especial que merece nosso registro, lembrando que quem desejar saber mais sobre o trabalho do Rotary Club de Americana siga o Instagram @rotaryclubdeamericana e assim “Vamos criando esperança no mundo”, o lema do ano no Rotary.