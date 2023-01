Festa Neon da Ana Júlia

Evento reuniu familiares e amigos íntimos em uma chácara, com direito a uma balada e muita música

A garota Ana Júlia Rocha é criativa, inteligente, animada e claro, adora comemorar aniversário. Como ama celebrações, uma das coisas que a caçulinha do querido casal Sônia e Fausto Rocha sempre faz questão é de ter suas festas temáticas. Em 2022, na comemoração de seus 11 anos, ela escolheu fazer uma “Festa Neon”.

O evento reuniu familiares e amigos íntimos em uma chácara, com direito a uma balada e muita música. No cardápio, um belo churrasco organizado pelo papai Fausto. Destaque para o bolo de chocolate com leite ninho, assim como os cupcakes e brigadeiros que fizeram a alegria da criançada.

Apaixonada por animais e pela natureza, Ana Júlia sonha em ser bióloga e, pelo carinho que tem com a cachorrinha da família, a fofíssima Pipoca, ela tem tudo para realizar o desejo. Confira nas fotos alguns cliques dessa tarde agradável.