Festa Junina Comunidade Nossa Senhora das Dores

Movimentadíssimo, o evento contou com a presença de mais de 2 mil pessoas; veja as fotos

O primeiro dia do mês de junho foi especial na Comunidade Nossa Senhora das Dores, localizada no Jardim América II, em Americana. É que por lá o mês começou com uma animada festa junina.

Movimentadíssimo, o evento contou com a presença de mais de 2 mil pessoas. No cardápio, claro, delícias juninas preparadas pelas mãos de muitos voluntários.

A animação da noite – que teve apoio do Grupo Liberal – ficou a cargo da dupla sertaneja Chris Henry & Fabiano. Eclética teve o prazer de registrar o evento, que foi só um prenúncio da grande Festa da Padroeira, marcada para acontecer entre os dias 7 e 8 de setembro. Aguardem!

Festa da Padroeira

A Festa da Padroeira da Comunidade Nossa Senhora das Dores acontecerá entre os dias 7 e 8 de Setembro, com shows já confirmados de Samba D’Aninha e Thiago Lins, ambos no sábado (7).

Já no domingo (8) está garantido o concorrido e tradicional show de prêmios, com mais de R$ 20 mil em dinheiro.