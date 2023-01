No final de 2022, os pilotos, patrocinadores e a diretoria do campeonato Kart Pé de Chumbo se reuniram em uma das salas do Hotel Florença, em Americana, para uma noite de premiação. A solenidade foi conduzida por dois mestres de cerimônias, os jornalistas Roger Willians e Bachin Júnior.

A premiação homenageou os cinco primeiros colocados de cada categoria, com destaque para os grandes campeões da temporada 2022, Théo Pioli Trevisani (categoria Pró) e Ederson Fernando Rodrigues (categoria Light).

Essa semana, houve uma reunião com a organização do campeonato para as definições sobre a temporada 2023, que terá largada no dia 11 de fevereiro, em Paulínia. Por enquanto, 20 pilotos já confirmaram a participação na disputa, que terá 10 etapas, todas em rodada dupla, num total de 20 corridas no ano, com encerramento previsto para novembro.

Para a nova temporada, ou seja, a 18ª edição, os patrocinadores são: Tatu Shopping Frutas, Exxmed Ocupacional, Meta Materiais Elétricos, Comfer, Newcoates, Dal Giardino, Perena Seguros, Newcoates, Posto Palmas de Ouro, Eraldo Tintas, Twisy Viagens, Astor Brindes, Hotel Florença e 5asec, além da parceria de RB3 Preparação, O Jogo, Myatã e Rodocargo.

Que ronquem os motores, porque o campeonato já vai começar! Enquanto a largada não rola, confira!