Entre as atrações do evento estavam shows de stand up dos humoristas Bruninho Mano e Nany People; veja a galeria de fotos

Uma noite de diversão que superou as expectativas e agradou muito ao público. Assim pode ser definida a “Festa do Gold Morning”, realizada no final de abril, na Moon Club, em Americana.

Entre as atrações do evento, shows de stand up dos humoristas Bruninho Mano e Nany People, que arrancaram muitas gargalhadas do público em shows personalizados e muito interativos.

Além deles, a participação da equipe do programa matutino da Rádio Gold FM (94.7) e a animação dos DJs Paul C e Guto Maia agradaram muito ao público. De acordo com o CEO da rádio e diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, a noite foi muito satisfatória e em breve tem mais!