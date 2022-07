Festa de Nossa Senhora Sant’Ana

No mês de julho, Sumaré esteve bem agitada com uma programação mais que especial, para celebrar os 154 anos da cidade. Entre os destaques de tudo que foi preparado, a Festa da Padroeira Sant’Ana merece todos os elogios, afinal, foi histórica!

Super eclética, a programação contou com diversas ações, desde a peregrinação da imagem da santa pelas ruas da cidade, até passeio ciclístico, carreata e claro, a famosa quermesse. Nós estivemos acompanhando a visita do querido padre Antonio Maria, que ao lado do simpático padre Emerson Ginetti (que é de família americanense), nos recebeu com o maior carinho para uma missa muito bonita.

liás, o padre Antonio Maria mandou um recado bem bacana para os fiéis da região, que está disponível no Instagram @o_liberal. Confira um resumo, lembrando que ela termina hoje, com um almoço festivo.