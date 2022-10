Festa da Paróquia São Benedito

O jantar de abertura dos festejos da Paróquia São Benedito aconteceu no Clube dos Veteranos, em Americana, e reuniu mais de 600 pessoas

O jantar de abertura dos festejos da Paróquia São Benedito aconteceu no Clube dos Veteranos, em Americana, e reuniu mais de 600 pessoas. Em 2022, a festa entra em sua 55ª edição e está programada para acontecer até o dia 16 de outubro, sempre às sextas, sábados e domingos.

Animadíssimo, o jantar contou com o show de Vado Negri & Banda, que dispensa apresentações. Destaque para o menu da noite, produzido pessoalmente por alguns voluntários.

Entre as opções, fizeram muito sucesso a caponata de berinjela, a salada tropical e a maminha ao molho madeira com champignon, além, é claro, da famosa panacota com calda de caramelo. O Grupo Liberal apoia o evento, portanto, Eclética esteve presente registrando tudo. Confira!

Agende-se

Programada para acontecer em três finais de semana, a Festa de São Benedito está com diversas atrações especiais para atrair o público. Além das barracas de comidas típicas, novena e missa, também haverá procissão no dia 5, a partir das 19h30, com entrega de bolo.

Hoje, está programado um show de prêmios, além da animação do DJ Pirulito. Falando em show, no dia 16, o famoso Pagode do Renan encerra os finais de semana de festa. Dá para curtir bastante, portanto, aproveitem!