Feijuca da Apae reúne 200 convidados

Aproveitando os dias frios do inverno, a Apae (Associação dos Pais de Amigos dos Excepcionais) de Americana promoveu mais uma edição de sua tradicional feijoada.

Em 2023, a Feijuca da Apae levou um público de 200 pessoas para a sede da entidade. Nessa edição, a atração musical foi do Grupo Samba de Gaveta, que manteve o astral lá no alto o tempo todo.

Destaque para o capricho na produção do delicioso prato principal, além da variedade dos acompanhamentos. Para beber, chopp geladíssimo e muitas caipirinhas e, para finalizar, um doce de abóbora com sorvete de coco irresistível.

Ainda assim, o melhor sabor de todos certamente foi o da solidariedade, considerando que todo valor arrecadado com a ação foi destinado para a melhoria da unidade do Centro Dia, que fica localizada no Jardim Glória e, além de atender pessoas com deficiência, também presta serviços para idosos, com profissionais da área da assistência social, terapeuta ocupacional, enfermagem, cuidador, nutricionista e educador social, entre outros.