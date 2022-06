Feijoada no Bluesteco

A proposta deu tão certo que o produtor de eventos Thiago Barreto pensa em fazer outras ações do tipo

No dia 15 de março, um almoço agitadíssimo acabou virando um evento bem concorrido no Bluesteco de Americana. A tarde de feijoada levou excelente público para o bar, que tem o comando sempre competente do produtor de eventos Thiago Barreto.

A proposta deu tão certo que ele pensa em fazer outras ações do tipo e talvez até com fechamento de rua. Ao todo foram vendidas cerca de 260 feijoadas, aliás, deliciosas, pelo que comentaram alguns dos presentes.

Animando o público, a banda Bala da Agulha, de Piracicaba, deixou a energia ainda mais alta. Charmoso, o Blues é conhecido por oferecer ótimo serviço, cerveja gelada e comida boa. Eclética tem o prazer de publicar na edição de hoje alguns cliques da tarde. Confira!