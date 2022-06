Feijoada do La Furia

No dia 22 de maio aconteceu a 1° edição da Feijoada com Pagode no La Furia. Cerca de 150 pessoas curtiram a tarde ao som do Grupo Já Tá Dentro. Um grande destaque foi que todo o preparo da feijoada foi feito no fogão à lenha. Detalhe: as pessoas se serviam na própria estrutura de fogo de chão, algo totalmente rústico, como o conceito da casa. Quem não foi, perdeu! Contudo, já pode deixar anotado: dia 16 de julho tem Arraiá. Além disso, o Festival Fogo de Chão também já está confirmado. Para mais informações, acesse o Instagram @lafuria_br

01 Jane e Matheus com o chef Pedro Spadaro – Foto: Divulgação

02 Patrícia e Ricardo Picioli – Foto: Divulgação

03 Rafaela Spadaro e Bruno Pereira – Foto: Divulgação

04 Patrícia Anésio e Rafael de Barros – Foto: Divulgação

05 Priscilla e Fabiano Ferreira – Foto: Divulgação

06 Silmara Santos, Daniela Sega, Malina Sega Crepaldi e Mariela Orlandini – Foto: Divulgação

07 Felipe Vecchio e Gabriela – Foto: Divulgação

Adriano Ricardo e Filipe Zara – Foto: Divulgação

Grupo Já tá Dentro – Foto: Divulgação

Gustavo Magalhães e Denise – Foto: Divulgação

Kauê Picioli e Giovanna – Foto: Divulgação

Luciane, André Duarte e Alice – Foto: Divulgação

Mara e Márcio Leal – Foto: Divulgação

Michele e Ronan Sega – Foto: Divulgação

Rogéria e Denis Pecchio – Foto: Divulgação

Equipe La Furia! – Foto: Divulgação

Um pouco de História

O La Furia Carniceria y Parrilla está localizado na Rua Presidente Vargas, 412, e abriu suas portas em novembro de 2021. Sob o comando dos experientes Pedro Spadaro e Ricardo Picioli, o restaurante possui um ambiente rústico e aconchegante, que tem em sua cozinha de fogo a marca registrada do chef Spadaro.

O cardápio surpreende todos os paladares, com entradas e burgers artesanais, muitas opções em carnes bovinas, ovinas e de porco, além de opções vegetarianas. Conhecidos por serem especialistas em eventos gastronômicos e catering – com menus exclusivos para confraternizações no restaurante ou fora dele -, o conceito La Furia é proporcionar uma experiência gastronômica através dos sabores, aromas e cores dos alimentos transformados pelo fogo. Além disso, todas as carnes ficam disponíveis para compra.