O advogado trabalhista Fabiano Camargo Neves é a personificação de um típico americanense. Torcedor apaixonado do Rio Branco e palmeirense convicto, ele nasceu no Hospital São Francisco, em 3 de setembro de 1970. Atualmente, é vice-presidente da OAB e tem uma carreira de mais de 17 anos, marcada por uma trajetória de sucesso e dedicação.

Pai orgulhoso dos jovens Diego, Enzo e Enrico, ele é casado há anos com a sempre alegre e carismática Rose Camargo Neves. No início de mês, ele foi surpreendido com uma homenagem especial: uma festa surpresa preparada com muito carinho por alguns amigos. Os 54 anos de vida foram celebrados em grande estilo, no salão social da Casa do Advogado, com a presença de cerca de 60 pessoas. A comemoração foi animada pelo cantor Zé Adriano, que, com sua voz marcante, fez a viola “chorar”, como gosta de dizer. Para completar a noite, uma deliciosa paella caipira, preparada pela renomada chef Sandra Pasquoto, encantou os paladares dos convidados.

Foi uma noite inesquecível, repleta de alegria, música e sabores, e nós, da Eclética, tivemos o privilégio de registrar cada momento. Confira!