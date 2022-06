FAM leva mostra ‘Origens’ para Santa Bárbara

Exposição reúne 33 fotos e 23 objetos do acervo pessoal do artista, que é voluntário em ONGs da área da saúde

O Coworking da FAM (Faculdade de Americana) foi inaugurado no mês passado e já se tornou um ponto de referência no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Semana passada, foi realizado no local o lançamento da mostra “Origens”, fruto do trabalho do fotógrafo Manu Pivatti.

Belíssima, a exposição reúne 33 fotos e 23 objetos do acervo pessoal do artista, que é voluntário em ONGs da área da saúde, que desenvolvem trabalhos em diferentes comunidades indígenas na região do Xingu, Mato Grosso e Maranhão.

O evento recebeu imprensa e convidados especiais que, além de curtirem a mostra, também participaram de um happy hour realizado no Coco Bambu. Eclética teve o prazer de acompanhar.