Em evento, diretor falou sobre os números do vestibular FAM, além da divulgação de novas ações da faculdade

A FAM (Faculdade de Americana) realizou na manhã do último sábado, dia 9 de abril, um bate-papo entre os colaboradores com o diretor da instituição, Gustavo Azzolini. O evento aconteceu no anfiteatro, reuniu cerca de 120 pessoas e foi bem descontraído.

Durante a conversa foram noticiados os excelentes números do vestibular FAM, além da divulgação de novas ações da faculdade como o Vestibular de Inverno, por exemplo. Além disso, os colaboradores puderam tirar suas dúvidas com o diretor. Para brindar o momento, houve um show de stand-up comedy com “Os caras da rádio” formado pelos humoristas Zé Neves e Luiz Paixão. Animadíssima, a apresentação tirou boas risadas da galera.

Após todas as ações, os colaboradores participaram de um delicioso almoço. Nossa coluna como sempre esteve por lá, e traz cliques exclusivos para vocês, em um formato diferente com os diretores da faculdade ladeados pelos colaboradores de cada um dos setores. A ideia é deixar registrado esse momento importante.

01 Os diretores da FAM, Gustavo Azzolini e Viviane Corral com a filha Lara

02 Adriana Corral e Emilia Marcondes Corral

03 Os Cara do Rádio fizeram um show de Stand up muito divertido e personalizado

04 Nos bastidores, as meninas do Marketing, Daniela Cassitas e Eleine Costa, gerente comercial e de marketing

05 O assessor de imprensa, Alex Ferreira

06 Coordenadores e Professores da FAM

07 Colaboradores do Cevet (Centro Veterinário)

08 Parte da Equipe do Administrativo

09 Representantes da Mantenedora, TI e Biblioteca

10 Equipe do Núcleo Integrado de Comunicação

11 Equipes de Portaria, Segurança e Manutenção

12 A dedicada equipe de Limpeza

13 Bate-papo com o diretor Gustavo foi interativo e cheio de novidades

14 Gustavo Azzolini

15 Lançamento de projetos da FAM

16 Lançamento de projetos da FAM

17 Lançamento de projetos da FAM

18 Viviane Corral com a mãe Emilia, a filha Lara, a irmã Adriana e o marido, Gustavo Azzolini

