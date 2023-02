FAM E LIBERAL apresentam a exposição 70 Anos

Exposição "LIBERAL, 70 anos" foi inaugurada no dia 14 de fevereiro, no Tivoli Shopping

O dia 14 de fevereiro certamente entrará para a história do LIBERAL como um momento único, no qual as sete décadas de serviços prestados à comunidade foram reconhecidas por uma empresa parceira, que sempre esteve conosco desde a sua fundação, há 24 anos.

Idealizada por Gustavo Azzolini, diretor-geral da FAM (Faculdade de Americana), em parceria com Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal, a exposição “LIBERAL, 70 anos” é um verdadeiro convite para viajar no tempo e revisitar algumas das capas históricas mais relevantes das últimas sete décadas.

Impecável, a seleção foi elaborada cuidadosamente por uma equipe de competentes jornalistas de nossa redação.

O lançamento do projeto aconteceu no espaço Coworking da FAM, localizado no Tivoli Shopping, outro parceiro importante, que também sempre esteve com o LIBERAL desde seu início, há quase 25 anos.

Cerca de 200 convidados, entre autoridades, colaboradores, ex-colaboradores e até representantes de outros veículos de comunicação estiveram prestigiando o evento.

Entre os momentos mais especiais, além do discurso emocionado de Giuliani, impossível não citar a presença da nossa presidente, dona Jocelyna Medon Bianco, que, aos 98 anos, demonstrou toda sua vitalidade, descerrando a faixa inaugural e fazendo questão de olhar capa por capa.

Após a cerimônia, os convidados seguiram para uma confraternização realizada na Estação Valentina. Confira como foi.

Jocelyna Medon Bianco, presidente do Grupo Liberal

“Fiquei muito emocionada de ver todas aquelas capas de 70 anos de jornal. Também estou muito agradecida pela lembrança do pessoal da FAM e do Fernando, que trabalhou sem parar. É uma felicidade ver que minhas filhas fazem questão de manter sempre vivos os ideais do Jessyr. Quando vi tudo aquilo, lembrei do primeiro jornalzinho pequeno, com apenas 4 páginas, mas que era o reflexo do sonho dos três fundadores. O LIBERAL sempre disse as coisas sem depender de político nenhum, apenas colocando as notícias verdadeiras. Hoje, sou presidente do jornal só no nome, pois quem cuida de tudo são minhas filhas, o Fernando, os jornalistas e os funcionários.”

Luciana Medon Bianco, diretora financeira do Grupo Liberal

“Quero agradecer a todos que estiveram envolvidos nessa homenagem, bem como todos os funcionários, leitores e parceiros que nos trouxeram até aqui. É estimulante e gratificante poder sentir que o sonho de meu pai e seus amigos Arnaldo e Romeu Mantovani, de uma imprensa séria e livre, é reconhecido por muitos ainda hoje, após 70 anos.”

Juliana Medon Bianco Giuliani, diretora industrial do Grupo Liberal

“Estava ansiosa pelo início da exposição! Só não imaginei que ficaria tão emocionada! Meu pai com certeza contaria cada história por trás das inúmeras capas ali expostas.”

Gustavo Azzolini, diretor-geral da FAM

“A ideia nasceu de uma conversa informal minha com o Fernando, na qual entendi que havia a necessidade de comemorar os 70 anos do jornal. Assim, fomos alinhando a ideia e por último achamos que precisaria mostrar um pouco da história da FAM junto ao jornal. Esse ano, a faculdade completará 24 anos, então, aproveitamos a chance para estampar em um painel as 24 campanhas de vestibular que foram veiculadas no jornal.”

Gustavo Salvagnini, gerente-geral do Tivoli Shopping

“O Liberal é um veículo de comunicação de extrema relevância para Santa Bárbara d’Oeste, Americana e região, daí a importância dessa exposição, que conta um pouco da história desse jornal, lembrando as capas e manchetes mais marcantes nesses 70 anos de existência. É um orgulho e uma honra para o Tivoli Shopping receber essa exposição. Estão todos convidados a virem prestigiar, relembrar fatos e se emocionar com esse rico conteúdo.”

Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal

“Gratidão é a palavra dessa homenagem feita pela FAM, com a ideia que partiu do Gustavo para celebrar os 70 anos do jornal Liberal. A instituição já está conosco há 24 anos e isso também demonstra o retorno que nosso trabalho oferece. Por outro lado, foi muito bom poder ver reunida toda imprensa, amigos, colaboradores, autoridades e outros convidados, mostrando a credibilidade que construímos ao longo dos anos. Esse momento deixou toda família muito feliz, emocionada e com certeza jamais vamos esquecer esse carinho. Esse foi um evento que marcou a história do LIBERAL.”

João Colosalle, editor-executivo do jornal Liberal

“O LIBERAL é parte da minha vida. Lembro muito bem como ele sempre estava presente na casa dos meus pais, que são assinantes e me incentivavam à leitura. Anos depois, fazer parte do jornal em um momento significativo como este, um projeto como o dos 70 anos, é motivo de muito orgulho para mim. São sete décadas fazendo jornalismo para a comunidade, com uma equipe competente. Continuaremos neste caminho”