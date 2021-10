17 out 2021 às 08:46 • Última atualização 17 out 2021 às 08:48

Obras da artista Cristina Pollesel podem ser conferidas gratuitamente no Museu de Arte Contemporânea de Americana

Desde a última quarta-feira o MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana, coordenado pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) está disponibilizando ao público a possibilidade de visitar a exposição de uma artista premiada, de reconhecimento internacional, cujo coração é americanense.

Cristina Pollesel aceitou o convite do secretário de Cultura, Fernando Giuliani, que é um apreciador de artes, para mostrar seu trabalho no espaço. A exposição retrata em “Paisagens das Memórias” algumas vistas da cidade. Impossível não se apaixonar pela riqueza de detalhes de suas obras com inspirações urbanas, algo realmente encantador, que leva o visitante a viajar em cada um dos quadros que são sensíveis e impactantes.

O lançamento da exposição contou com a presença de autoridades, amigos, familiares e artistas locais, que fizeram questão de prestigiar o trabalho de Cristina. Durante a noite, os convidados foram recepcionados por música de qualidade, feita ao vivo por artistas da cidade.

Além disso, a abertura foi marcada pela alegria de Cristina em poder mostrar seu trabalho na sua cidade natal. Após a solenidade, foi oferecido um coquetel gentilmente cedido pela Casa Di Napoli. Noite especial e marcante como esse momento de retomada merecia.

Em tempo, vale ressaltar que a exposição é gratuita e está aberta ao público das 9 às 12 horas, de segunda a sexta-feira, no museu que fica no interior do Centro de Cultura e Lazer. Garantimos: vale a pena a visita!