A FAM – Faculdade de Americana e o Tivoli Shopping se uniram para promover a exposição fotográfica “Olhares – a nossa região por uma nova perspectiva” com fotos aéreas do fotógrafo e publicitário americanense Willian Gregio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com imagens aéreas feitas através de um drone, Willian apresenta fotos do seu acervo pessoal das cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Claro, o destaque fica para as belíssimas imagens do Tivoli e da FAM.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Eclética acompanhou o lançamento da exposição na semana passada, que contou com a presença de várias autoridades e convidados especiais, além de um coquetel realizado na Estação Valentina.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Gratuita, a mostra poderá ser vista até o dia 3 de janeiro de 2024, no Tivoli Shopping. Confira!