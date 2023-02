Exposição exalta mulheres 40+

No dia 25 de janeiro, o talentoso publicitário e fotógrafo Jonas Souza mostrou mais uma vez que tem alma e sensibilidade de artista. Na ocasião, ele apresentou ao público a “Exposição 40+”, um trabalho lindo, com fotos de dez mulheres captadas por suas lentes em ângulos muito diferenciados. O evento reuniu cerca de 100 pessoas e aconteceu em um dos lugares mais agitados de Nova Odessa, o novo espaço do Bar TJ Armazém.

Segundo o profissional, que também é formado em Fotografia Editorial de Moda na Belas Artes, de São Paulo, os ensaios foram realizados no seu estúdio e tiveram uma razão muito especial e inspiradora.

“A proposta era de apresentar a feminilidade, sensualidade, beleza e coragem que as mulheres 40+ são capazes de mostrar como ninguém. É uma homenagem a essa fase linda”.

Quem quiser acompanhar o ensaio, vale a pena dar uma olhada no Instagram @jonassouzafotografia. E como amanhã ele comemora seu aniversário de 36 anos, antecipamos a homenagem e publicamos na coluna de hoje alguns cliques desse lançamento. Confira!