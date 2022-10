Expodeps 2022 foi um sucesso

A 6ª edição da Expodeps foi um sucesso e contou com 80 estandes; veja fotos do evento

A 6ª edição da Expodeps, realizada há alguns dias na FIDAM (Feira Industrial de Americana), foi um sucesso e contou com 80 estandes, além da presença de diversos empresários da cidade e da região, que estiveram visitando a feira.

O evento, idealizado pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), levou mais de duas mil pessoas em apenas dois dias de realização e surpreendeu pela inovação e pelo alto nível, com destaque para a decoração e o cuidado com que os expositores prepararam seus espaços.

Não por acaso, a exposição já ocupa o lugar de maior evento do segmento de negócios e prestação de serviços do Estado de São Paulo.

Na programação, palestras dos mais variados temas como “O Futuro das Redes Sociais”, “Motivação no Ambiente de Negócios”, entre outros assuntos pertinentes com participações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Sebrae, uma excelente maneira de orientar e atualizar os visitantes sobre as tendências e novidades do momento.

Além disso, houve o Fórum de Internacionalização das Empresas, lançamento da Tecnotêxtil Brasil 2023 e até o lançamento de um livro, o “Impulsione e Transforme suas Vendas”, do autor Jarbas Martins.

O sucesso da iniciativa, com apoio do Grupo Liberal, foi tanto, que para a edição de 2023, programada para acontecer em maio, cerca de 98% dos expositores já reservaram espaços.