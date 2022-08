Essa semana tivemos o prazer de acompanhar o lançamento da Campanha McDia Feliz 2022 para a Região do Polo Têxtil. O evento aconteceu na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer e reuniu voluntários, equipe, convidados especiais e imprensa para um agradável café da manhã.

Em 2022, a campanha na região beneficiará um projeto de origem psicossocial, para apoio social, nutricional e emocional das 48 crianças e adolescentes, além, é claro, de seus familiares. Como não poderia deixar de ser, o evento contou com a presença de Eder Bornelli, franqueado McDonald’s de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova Odessa, figura fundamental para o sucesso da ação, que já teve 26 edições em 25 anos, considerando que no ano em que o restaurante abriu as portas, no Tivoli Shopping, já participou da campanha.

A surpresa da manhã ficou para a apresentação do Mc Amigo do ano, o empresário Roberto Mantovani. Destaque também para a Criança Superação 2022, o José Otávio, um menino lindo, que venceu o câncer e esbanja sorrisos por onde passa.

Em tempo, já anota na agenda a data do McDia Feliz 2022: 27 de agosto, entre 10h e 18h. Vale dizer também que a Rede Feminina de Combate ao Câncer distribuí folders com informação sobre sinais e sintomas de câncer infantil. Interessados em adquirir devem entrar em contato com a Instituição.