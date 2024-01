A comemoração pelos 25 anos da equipe Cachorro do Mato foi à altura da história do grupo, que é uma referência quando o assunto é paixão por motos, afinal, é a equipe mais antiga e premiada do Brasil, além de ser um orgulho para Americana, já que tem sua história vinculada à cidade onde está sediada.

A festa comemorativa à data aconteceu em dezembro de 2023, no Madero Eventos, e reuniu cerca de 120 pessoas, entre pilotos, familiares e patrocinadores. Entre os pontos altos da noite, o reencontro de amigos de trilhas, corridas, campeonatos e premiações merece todo o destaque. Além disso, a animação dos convidados, somada à comida e música boa, também merecem destaque, assim como a participação das esposas dos pilotos e dos filhos, que, como o presidente Rafael Zara faz questão de ressaltar, “são o futuro da equipe”.

À frente da equipe nesse marco dos 25 anos, ele ressalta a alegria e a honra que sente. “Ser convidado para presidente neste período de 25 anos da equipe está sendo muito prazeroso, são amigos para a vida, mas dá muito trabalho, não é fácil organizar tudo e ainda participar. Para isto, conto com a ajuda do nosso financeiro top Marcelo Bazza e conselheiros como Mauricinho, Tarso e engenheiro Neno, além da minha equipe da ZMKT, que ajuda no dia a dia”. Em 2024, a equipe, composta por 94 membros, retoma no dia 27 de janeiro, com a primeira trilha e muitas novidades rumo ao 26º ano. Enquanto não rola, confira a cobertura da Eclética no evento.

