Entrega da Revista L Paisagismo e Decoração

A Revista L de abril teve como tema Paisagismo e Decoração. O conteúdo trouxe inspirações desse universo tão encantador. Proporcionando leveza e beleza ao cotidiano, mais do que nunca as plantas e decorações com plantas caíram no gosto das pessoas. Em grandes ambientes ou apenas como detalhe, não há dúvidas de que elas proporcionam uma agradável conexão com a natureza, algo muito valorizado atualmente.

A publicação contou com a consultoria de profissionais e especialistas em Paisagismo e Decoração que deram dicas incríveis. Claro, para sua produção também contamos com a parceria comercial de algumas empresas que acreditaram no projeto, uma novidade em nosso portfólio.

Como sempre, assim que a publicação foi disponibilizada nossa equipe comercial fez questão de entregar os exemplares para nossos anunciantes.

Confira alguns deles na Eclética, que por sinal, também estão na revista, que trouxe apaixonados por plantas que mostraram seus cantinhos “verdes” especiais. Enfim, a revista está um verdadeiro guia para inspirar!