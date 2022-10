Ensaio fotográfico do ‘Crônicas de primavera’

Para ilustrar o livro “Crônicas de primavera: o ressignificar de mulheres reais” a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana promoveu um ensaio fotográfico exclusivo com as personagens do livro. A produção narra a história de 10 pacientes da Oncologia, que de maneira literária compartilham suas emocionantes trajetórias na luta contra a doença. A iniciativa em prol do Outubro Rosa visa incentivar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer.

Para o ensaio fotográfico, a equipe da Unimed preparou uma tarde de café para que as mulheres pudessem se sentir à vontade e, também, proporcionar um encontro entre elas. Durante as fotos, algumas delas não conseguiram segurar a emoção por estarem ali. Foi bem bacana e hoje temos a honra de reproduzir essas fotos aqui na Eclética, que inclusive, daqui alguns dias, publicará a cobertura no lançamento do livro. Confira!