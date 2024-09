O casamento do especialista em dados Yuri Machado de Souza com a pesquisadora de mercado Marina Nascimento foi uma verdadeira celebração do amor. Morador de Americana, Yuri conheceu Marina, que é de Belém, no Pará, em um aplicativo de relacionamentos. Após dois anos de namoro, dos quais 12 meses foram dedicados aos preparativos do casamento, eles trocaram alianças no altar da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua.

A cerimônia, ministrada pelo padre José Milton, contou com a presença de cerca de 170 convidados. Entre os momentos mais emocionantes esteve a entrada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, santa de devoção da noiva.

Após as bênçãos de Deus, o casal seguiu para a chácara Luz do Campo, onde uma festa inesquecível, marcada por muitas misturas culturais, os aguardava. O evento, divertidíssimo, teve como um dos momentos mais engraçados o fato de o buquê da noite ter ido parar no teto.

Em lua de mel, o casal aproveitou alguns dias em Campos do Jordão e, para 2025, deve fazer uma grande viagem pela Inglaterra. Confira alguns cliques do evento.

Os noivos com os padrinhos – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas
Os noivos Yuri Machado de Souza e Marina Nascimento.JPG – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas
Wilma Rico, avó paterna do noivo – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Alegria e muita celebração foram os marcos do casamento – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Antônia Urzedo Machado e Paulo Machado – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Carolina Lemos (irmã da noiva) e Eduardo Silva com os filhos Carlos Eduardo e Maria Luísa – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Cloris Rosimeire Marcello Vital – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Edgar Marques e Ana Paula Nucci – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Francisco Alves de Souza Júnior e Maria Estela Machado de Souza, pais do noivo – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Igor Machado de Souza (irmão do noivo) e Marina Sena – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Júlia Cirqueira Simões da Silva e Giovani Caetano – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Lourdes e Carlos Barboza, pais da noiva – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Luísa Marques, Viviane Marques e Mariana Marques – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Luiz e Claudia Furlani – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Marcel e Célia Mardegan com Diana, Luiz Carlos Caetano e Gabriel Costa Caetano – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Marli e Raul Murilo – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Os noivos com as madrinhas – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Charline Caldas

Check-list

Buffet, local e bar: Luz do campo @luzdocampoev

Cerimonial: Ative+ Camila Alice e Adson Pinheiro

Vídeo: Patrick filmes @patribles

Fotografia: Charline Caldas @charlinecaldasfoto

Banda: Truah @truahoficial

Bolo: Estação dos Doces

Doces: Brigadeli @brigadeli.doceria por Viviane Marques

Banda da cerimônia religiosa: Lumiare @lumiaremusical

Vestido: Bella Noiva

Maquiagem e Cabelo: Lê Beauté Coiffeur com Evandro e Bruno