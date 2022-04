Encontro dos aniversariantes da AEAA

Feliz em poder reunir novamente os associados, o presidente Valdir Francescatto ressalta a alegria do momento

Após dois anos sem realizar os encontros celebrativos aos aniversariantes do trimestre, algo que era tradicional na AEAA (Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de Americana), os eventos estão de volta!

O primeiro encontro aconteceu no espaço Charm’s Eventos e reuniu cerca de 65 pessoas. No cardápio da noite, rodízio de pizza assinado pela empresa Torre de Pizzas, menu que rendeu muitos elogios dos presentes. Já os aniversariantes festejados foram os dos meses de janeiro, fevereiro e março. Feliz em poder reunir novamente os associados, o presidente Valdir Francescatto ressalta a alegria do momento.

“Essa retomada dos encontros é com duplo sabor, a conversa descontraída dos Associados e o fim da pandemia”. Uma novidade que ficamos sabendo por lá é que se tudo der certo o tradicional Jantar da AEAA deve ocorrer esse ano, em uma data ainda a ser definida entre agosto e outubro.

Por enquanto, confira nas fotos de Claudeci Junior um pouco de como foi o evento.