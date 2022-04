Encontro de mulheres

No dia 15 de março aconteceu no Spa Maison Visu o Café de Mulheres Empreendedoras de Americana e região

No dia 15 de março aconteceu no Spa Maison Visu o Café de Mulheres Empreendedoras de Americana e região. O evento foi dividido em dois períodos (café da manhã e café da tarde), e teve como foco promover conexões e gerar negócios.

A iniciativa é do grupo Mulheres que Fazem Acontecer, idealizado pela empresária Elza Cassitas Sferra, e a organização foi de Bruna Cardoso Assessoria. Durante o encontro as participantes tiveram a oportunidade de apresentar suas empresas, serviços ou produtos.

01 Bruna Cardoso e Elza Casssitas Sferra

02 Roberta Covre, proprietária do Maison Visu

03 As empreendedoras do café da manhã

04 As empreendedoras do café da tarde

05 Bianca Fernandes

06 Marcela Cantos e Elaine Zocchio da Sicoob Acicred

07 Responsável pelas delícias servidas no café, Fábio Talasso

08 Cristina Sisdeli e Viviane Andreatta, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Nova Odessa

09 Juçara Rosolen, presidente da Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa

10 Julia Alves, Letícia Donderi e Patrícia Bonato da PoupSaúde

11 Érika Favoretto também do Sicoob Acicred

12 Damaris Medeiros e Jaqueline Martins da DPO Net

13 Karen Guerreiro da Só Mesas Só Cadeiras

14 Simone Viccino e Simone Oliveira Undiciatti

18 Fernanda Farias Dias e Bárbara da Silva

Maria Rathef, Estela Correa e Renata Tim

20 Giovanna Justi

Simone Campos e Luciana Codogno

Kelly Fonseca

Luma Perbone e Aline Pagliuco

19 Renata Bonon

Agradável, o encontro rendeu muito e teve como patrocinadores o Sicoob Acicred, DPO Net e Só Mesas Só Cadeiras. Eclética teve o prazer de participar. Confira!

GRUPO MFA

O grupo Mulheres que Fazem Acontecer tem por objetivo reunir lideranças femininas para discutir suas ações/realizações por Americana, apresentar propostas que mobilizem a comunidade, debater temas globais que impactam em suas atividades pessoais e empresariais e, por fim, reunir grupos já existentes com a mesma finalidade, para debaterem ideias e promoverem ações de melhorias.

Os pilares do MFA são: ação social, comunicação, cultura, empreendedorismo, saúde e bem-estar, mulheres que inspiram e elas no controle de contas públicas. Mulheres que empreendem ou desenvolvem projetos e ações em Americana e queiram participar do grupo, podem entrar em contato por meio do WhatsApp disponível no site www.elzacassitas.com.br.