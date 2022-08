Encontro com Bia Silas no Florença Hotel

O melhor de tudo é que o evento foi em prol do Lar do Velhinhos São Vicente de Paulo

A influencer Bia Silas ganhou fama nas redes sociais por mostrar “a vida como ela é”. Em um universo no qual se “ostenta” o que não se tem, para mostrar o que não se é, com a intenção de agradar quem nem se conhece, a moça se diferenciou por ser exatamente o contrário disso tudo. Assim sendo, o organizador de eventos Amaury Hernandez, que adora promover coisas diferentes, trouxe Bia para um encontro bem bacana, realizado no charmoso Florença Hotel, com o objeto de promover o “empoderamento feminino”.

Primeiramente, ele organizou um almoço no Viê, com exclusividade para influencers da região, e depois um bate-papo descontraído com a moça, que se mostrou muito simpática e ciente de que influenciar positivamente é a melhor maneira de usar para o bem o poder que as mídias sociais exercem sobre as pessoas. O melhor de tudo é que o evento foi em prol do Lar do Velhinhos São Vicente de Paulo. Para participar, Amaury solicitou aos convidados que levassem produtos de limpeza para serem doados à entidade.

“Foi muito bom e pretendo fazer em breve outra ação para ajudar outras entidades. Nesse contexto, com certeza O Liberal será nosso parceiro novamente”, comentou o profissional. Para quem ainda não sabe, a parceria entre Amaury e o grupo está relacionada à festa do Anuário Noiva, da qual ele é o organizador. Portanto, podem aguardar muitas surpresas para esse grande lançamento.