A terceira edição do evento “Embalos de Sábado à Noite”, promovido pela Panini Eventos e pelo Aldosom, reuniu mais de 400 pessoas para uma noite de muita dança e nostalgia.

O destaque da festa foi o DJ Aldo, que agitou o público ao som dos clássicos das décadas de 70, 80 e 90, fazendo todos relembrarem momentos marcantes como as tradicionais “domingueiras” de Americana e a programação musical da rádio Gold FM, do LIBERAL, especializada nesse estilo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O evento, com um ambiente familiar, contou com a presença de pessoas de três gerações, unidas pelo amor à música e pelas lembranças de tempos passados. Além da trilha sonora, as bebidas típicas da época também fizeram sucesso, com a famosa Cuba Libre, uma das preferidas nos anos 70.

O sucesso da noite foi atribuído não apenas à nostalgia, mas também à participação de grupos de passinho de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e região, que trouxeram ainda mais energia para a festa. “A Gold FM, com seu público fiel, teve papel essencial na divulgação e conexão com os amantes desse estilo musical”, comentou Fábio Sartori, da Panini Eventos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O próximo evento, “Flashback de Natal”, já tem data marcada: será no dia 21 de dezembro, no Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso).