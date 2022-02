O professor de guitarra Pedro Giunco tem uma história muito bonita com a Escola Só Música. Ainda muito jovem, aos 14 anos, iniciou seus estudos com o professor Márcio B. Cortez Jr. Sempre demonstrando muita paixão pela música, com dedicação e uma boa dose de talento, se formou na Faculdade de Música e acabou se tornando professor da escola no final do ano de 2012.

Sendo assim, mais do que uma escola, a Só Música acabou se tornando seu trabalho, local onde adquiriu experiência, fez amigos, ganhou uma família e construiu sua trajetória profissional.

Vivendo uma nova fase, após uma oportunidade de mudança para a República Tcheca, onde a esposa tem família, ele decidiu partir para um novo voo, ou como diria na linguagem dele, tocar outras canções.

Para sua despedida da Escola, a sócia-proprietária da Só Música Marilene Cortez, fez questão de preparar um evento de despedida, que contou com a entrega simbólica do diploma para a última aluna para qual o professor deu aulas.

Como a vida é cíclica, Pedro encerrou sua temporada na escola, mas com certeza deixará saudade, além de portas sempre abertas. Boa sorte e volte sempre, Pedro.