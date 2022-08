Edwiges Pizza & Bistrô inaugura unidade em Santa Bárbara

Se na mitologia grega a coruja é o símbolo da sabedoria e na famosa saga de Harry Potter a ave é seu animal de estimação, para americanenses e barbarenses ela também remete a lembrança de pizza da melhor qualidade. É que desde 2020, Caroline Soler, Dante Soler e Fábio Santos criaram a Edwiges Pizza & Bistrô.

A primeira unidade nasceu na Avenida Iacanga, em plena pandemia, porém, acabou fechando o salão e focando mais no delivery. Com a mudança, o sucesso foi tanto, que até eles se surpreenderam. Com mais de 20 anos de experiência como pizzaiolo, Dante sempre teve vontade de montar um negócio, a esposa Caroline incentivou e o amigo, compadre e sócio, Fábio, comprou a ideia. Assim sendo, eles se uniram, associando também a experiência de anos em atendimento ao cliente que Fábio adquiriu como garçom.

Investindo na entrega da madrugada, Dante produzia as pizzas, Fábio entregava e assim foram superando o momento. Pouco depois, abriram a unidade da Avenida Paulista, em Americana, e, apesar de terem perdido momentaneamente os clientes barbarenses, conquistaram os americanenses de tal forma, que logo depois veio a unidade da Rua 7 de setembro, no Centro, atraindo também clientes de várias cidades da região.

Atendendo uma demanda antiga, no início da semana eles abriram novamente uma unidade em Santa Bárbara d’Oeste, agora na Avenida Monte Castelo. Sobre o segredo de tamanho sucesso, eles atribuem a um conjunto de fatores que vão desde os produtos de qualidade que oferecem, passando pelos valores acessíveis, ambientes agradáveis e o excelente atendimento. O LIBERAL conferiu a inauguração de perto. Acompanhe!

Sucesso gastronômico

Um dos grandes diferenciais das pizzas da Edwiges, sem dúvida, é a massa, criada com exclusividade por Dante, que durante quase dois anos fez vários testes até encontrar a receita ideal, uma massa leve e de fácil digestão. Além disso, a preocupação de inovar sabores é uma constante para eles. Para quem opta pelo rodízio, a casa oferece pizzas, esfihas salgadas e doces, porções como fritas, frango à passarinho, iscas, pasteizinhos, kibes recheados e até as famosas batatas em molho. Somado a isso, ainda tem o balcão de massas preparadas na hora, de acordo com a preferência do cliente.

Já no almoço, o espaço oferece comida caseira no sistema self-service à vontade, pelo valor de R$ 20,90 (de segunda a sábado) e R$ 25,90 (aos domingos). Já o rodízio de pizza é oferecido pelo preço de R$ 43,90 (segunda a quinta-feira), e R$ 46,90 (sexta, sábado, domingo, feriados e vésperas de feriados).

Para quem preferir, a casa também serve a la carte, lembrando que eles não cobram taxa de serviço e a bebida à vontade (Coca-Cola, Guaraná e Água) está inclusa no valor do rodízio.

Edwiges Pizza & Bistrô