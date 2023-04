Edição 2023 do Rock na Causa

Quando o Rock na Causa foi realizado em 2017, certamente os idealizadores não imaginavam que o evento se tornaria uma tradição em Santa Bárbara d’Oeste. Organizado pelos proprietários de bares da cidade, a ideia era promover um festival de música com bandas autorais, além de inserir a participação de alguns nomes já conhecidos no cenário nacional. Nessa primeira edição, a iniciativa atraiu um público de 2,5 mil pessoas e aconteceu na Estação Cultural. O mais bacana foi o resultado de cerca de 3 toneladas de alimentos revertidos para os asilos da cidade. Já na segunda edição, o evento, que teve doações voltadas para a Casa da Criança, aconteceu no pátio da Usina Santa Bárbara e o grande destaque foi a apresentação de Digão, do “Raimundos”, e do ator Eriberto Leão, que participou como vocalista da banda Rocks.

Com a pandemia, o evento teve uma paralisação de 3 anos, mas em 2023 ele voltou com tudo e teve à frente os proprietários dos bares Empório Monte Cristo, John Gow e Bar Bohemio. Para esse retorno, os organizadores escolheram o Esporte Clube Barbarense, segundo eles, por conta da boa estrutura do clube, além, é claro, da ótima localização. Com apoio do Grupo Liberal (Leia-se Rádio Gold), o evento teve como atrações as bandas Confraria Rock, Tren e Mama Jan. Com a mistura de rock and roll e os pesos dos metais dando uma pegada de soul nas versões das músicas, essa última encerrou a noite em grande estilo e fez todo mundo dançar.

Eclética esteve por lá registrando, lembrando que a parte social foi novamente revertida para a Casa da Criança. Isso com certeza é o que podemos chamar de abraçar uma causa. Confira alguns cliques da noite aqui e todo o restante em nosso portal!