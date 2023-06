A segunda edição da ação social organizada pelo Grupo Liberal em prol de entidades da cidade foi um sucesso. Ao longo de dois dias, cerca de 7,5 mil pessoas passaram pela rua Tamoio, 875, na Vila Santa Catarina, em Americana, para curtir o Arraiá do Liberal. Durante o evento, tanto o público quanto as oito entidades participantes fizeram questão de ressaltar a organização da festa, que esse ano promoveu diversas melhorias em relação à estrutura, como o aumento do número de mesas e cadeiras, volume de caixas – o que evitou filas – e a elogiada nova localização do palco.

Com uma programação musical alegre, tanto Elis Lahr, cantora que se apresentou na sexta-feira (26), quantos as duplas de sábado (27), Dany & Diego e Danilo & João Ricardo, contagiaram os presentes. Como já era de se esperar, a gastronomia foi muito bem aceita e rendeu boas vendas para as entidades participantes.

Como no ano passado, o Show de Prêmios foi um dos maiores destaques e presenteou os participantes com itens que foram de R$ 500 em dinheiro até batedeira, liquidificador, ingressos do Hopi Hari e televisores.

Esse ano também contou com a participação de vários patrocinadores cientes da credibilidade do evento, entre eles AVT Incorporadora, Di Madre Pizzaria, Supermercados Paraná, Landarini Massas e FAM (Faculdade de Americana).

Em resumo, a festança foi grande e a repercussão também, inclusive, mais detalhes sobre as entidades participantes estão na matéria da editoria Notícias que Inspiram de hoje. Por aqui, na Eclética, publicamos algumas fotos e ressaltamos que a cobertura completa já está disponível em nosso portal. Ano que vem tem mais!