Eclética: Vem aí o Rock Fest 2024

Tudo pronto para o Rock Fest 2024, que acontece sexta, sábado e domingo, no Complexo Usina Santa Bárbara

Tudo pronto para o Rock Fest 2024, que acontece amanhã (23), sábado (24) e domingo (25), no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. O anúncio das atrações principais, como Pitty, Fresno, Sepultura, Gloria, Raimundos e Viper, foi feito em maio em um evento realizado em um dos galpões da Usina, exclusivo para imprensa e convidados especiais.

Aguardadíssimo, o festival contará com 41 atrações, incluindo 35 bandas e uma roda-gigante de 25 metros para uma vista panorâmica, além de um palco exclusivo para bandas locais.

Eclética esteve acompanhando de perto a apresentação dos nomes das principais bandas e também será presença cobrindo o maior festival de rock do interior paulista, lembrando que o line-up completo está disponível no site do evento: rockfestsbo.com.

