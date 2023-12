Eclética: Veja mais alguns cliques da Cantata do LIBERAL

As apresentações da Cantata de Natal do LIBERAL na quarta e na quinta seguiram o mesmo ritmo animado dos dois primeiros dias

As apresentações da Cantata de Natal do LIBERAL na quarta (20) e na quinta-feira (21) seguiram o mesmo ritmo animado dos dois primeiros dias e contagiaram o público presente.

Na quarta-feira, o Coral Ítalo Brasileiro envolveu os presentes com sua alegria impactante, iniciando a apresentações com músicas mais temáticas e finalizando com as tradicionais canções italianas.

Já na quinta-feira foi a vez da aguardada estreia na Cantata do Coral Vozes Especiais, do Instituto Pernas da Alegria. Simplesmente fantástica a participação deles, que foi muito além das expectativas, em uma noite linda e única, para entrar para história das cantatas.

A cobertura completa de todos os dias do evento está disponível no portal liberal.com.br. Já o encerramento, ocorrido na noite de sexta-feira (22), nós publicaremos na edição do dia 28. Aguardem!

Uma das apresentações mais aguardadas, Coral Ítalo Brasileiro – Foto: Leonardo Matos-Liberal

O Maestro William Franchi – Foto: Leonardo Matos-Liberal

Danila Alencar com Christian, Marlene Alves e Wilson Franchi – Foto: Leonardo Matos-Liberal

Maira e Reuel Moreira do Mrs Chico – Foto: Leonardo Matos-Liberal

Iliada Cormaci, Lucimara Siqueira e Maria Lúcia de Paiva Pereira – Foto: Leonardo Matos-Liberal

Amigos do Bom Jesus – Foto: Leonardo Matos-Liberal

Carla Boian e Rogério José Martinelli – Foto: Leonardo Matos-Liberal

Murilo Libório e Marilei Ferreira da Silva – Foto: Leonardo Matos-Liberal

Oswaldo Bonin, Maria Bonin, Vitória Feltrin e Josmar Feltrin – Foto: Leonardo Matos-Liberal

Iliada Cormaci e Maria Lúcia de Paiva Pereira – Foto: Leonardo Matos-Liberal (9)

Edson Molina e Rita – Foto: Leonardo Matos-Liberal

Claudia Longarini e Mateus Gardioni – Foto: Leonardo Matos-Liberal (19)

Cantata de Natal do Liberal – Foto: Leonardo Matos-Liberal (6)

Cantata de Natal do Liberal – Foto: Leonardo Matos-Liberal (5)

Cantata de Natal do Liberal – Foto: Leonardo Matos-Liberal (4)

Cantata de Natal do Liberal – Foto: Leonardo Matos-Liberal (3)

Cantata de Natal do Liberal – Foto: Leonardo Matos-Liberal (2)

Cantata de Natal do Liberal – Foto: Leonardo Matos-Liberal (1)

A apresentação do Coral Vozes Especiais foi um dos momentos mais lindos – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Toda alegria de Lilica Amâncio – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Odir Dermarchi, vice-prefeito de Americana – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Rita Tedeschi e Mônica Melo – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Miguel Xavier e Elisabete com Bárbara – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Marly Rosa Guzzo e Mirian Loterio Kaczora – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Daniela e Mariana Chagas – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Cidinha Santa Rosa e Eliana Kaczora – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Luzia Ferreira da Silva, Ideval Leme, Luciana Garcia com Beatriz e Gustavo – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Vivaldo Cabral e Willian – Foto: Claudeci Junior-Liberal (48)

Paloma Tedeschi de Lima e Rafael Ferreira – Foto: Claudeci Junior-Liberal (44)

Patrícia Welsh e Edivaldo Pereira com os filhos Nicolas e Gabriela e Carmem de Jesus – Foto: Claudeci Junior-Liberal (39)

Patricia Welsh e Carmem de Jesus – Foto: Claudeci Junior-Liberal (7)

Rafaela Souza – Foto: Claudeci Junior-Liberal (67)

Ronaldo Britto e Fernando Fonseca – Foto: Claudeci Junior-Liberal (35)

Monica e Zaramelo Júnior – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Maria Helena Kavangoli e Anelcides Campanhol – Foto: Claudeci Junior-Liberal (11)

Cantata de Natal do Liberal – Foto: Claudeci Junior-Liberal (1)

Luciana Camargo e Arthur Portter – Foto: Claudeci Junior-Liberal (51)

Izabel e Carlos Biffi – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Carlos Borges e Elen – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Cantata de Natal do Liberal – Foto: Claudeci Junior-Liberal (3)

Cantata de Natal do Liberal – Foto: Claudeci Junior-Liberal (4)

Cantata de Natal do Liberal – Foto: Claudeci Junior-Liberal (5)

Bruna Longatti e Vitor Furlaneto – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Andrea Azevedo e Cleiton Rezende – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Cantata de Natal do Liberal – Foto: Claudeci Junior-Liberal (2)