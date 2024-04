Eclética: Veja cliques da Campinas Decor 2024

Tendo como cenário a histórica Oficina de Locomotiva da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro (Prédio do Relógio), a Campinas Decor 2024 abriu suas portas ao público no dia 29 de março, mas ainda poderá ser vista até o dia 26 de maio. Memorável, a 26ª edição está unindo passado, presente e futuro.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mais de 64 profissionais, de várias cidades da região, dão vida a 44 ambientes internos e externos dessa joia arquitetônica localizada no coração do pátio ferroviário da cidade. Hoje, Eclética publica alguns cliques do lançamento, lembrando que mais informações estão disponíveis no Instagram: @campinasdecor.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!