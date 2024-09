Eclética: Veja as fotos do Roteiro Gastronômico 2024, em Americana

O Roteiro Gastronômico 2024 foi um grande sucesso! Em três dias, o evento atraiu ao portal de entrada de Americana um público rotativo de 35 mil pessoas, celebrando em grande estilo os 149 anos da cidade.

Além de shows com atrações locais e nacionais, como o pagode de Rennan, a dupla sertaneja Heron e Gustavo, o cantor Sâmi Rico e o pagodeiro Dilsinho, o evento também premiou os melhores pratos da edição e foi beneficente, já que promoveu arrecadação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade.

A lanchonete Big Clayton Lanches foi campeã pelo segundo ano consecutivo, desta vez com o “Big Bauru”, seguido pelo MacDoo Hamburgueria Artesanal, com o lanche “Boomerang”, e o restaurante Na Casa da Vovó, com o “Filé de Tilápia”.

A Eclética traz alguns cliques do evento realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com a organização da Bokme Produções. Confira!