Eclética: Veja as fotos do Encontro com Educadores FAM

A FAM – Faculdade de Americana promoveu na manhã do último dia 28, no Teatro Paulo Autran, em Americana, a 21ª edição do Encontro com Educadores FAM, com a palestra do educador Idelfranio Moreira.

O evento reuniu 200 participantes interessados em aprofundar o conhecimento sobre o relacionamento entre alunos, professores e as transformações pedagógicas e tecnológicas que estão moldando o ambiente escolar, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Eclética passou por lá para registrar. Confira!

